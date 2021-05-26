شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب «البحوث والإفتاء» بإعادة فتح الموقع العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المجلس يدعو الهلال الأحمر السعودي لتطوير تطبيقات التواصل المرئي

أصدر مجلس الشورى قرار اليوم، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442 هـ ، بأنه على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره.

كما أنه على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.

وأوضح مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم أنه على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية.

وعلى هيئة الهلال الأحمر السعودي المسارعة في نشر البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بمؤشرات أداءها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية وخاصة المتعلقة بنشاطها الأساسي، كما أنه على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق لدراسة إمكانية المشاركة في مقرات الفرق الميدانية في المدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر.