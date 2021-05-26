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شركة عملاقة من كوريا الجنوبية تفوز بصفقة إنشاءات في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

شركة عملاقة من كوريا الجنوبية تفوز بصفقة إنشاءات في السعودية

أكبر شركة لتصنيع معدات البناء في سيؤول 

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت شركة دوسان انفراكور، أكبر شركة لتصنيع معدات البناء في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها فازت بصفقات لتوريد 75 حفارة إلى السعودية.

وأبرمت دوسان مع شركة سعودية متعاونة مع شركة أرامكو، صفقة لتوريد 20 حفارة فئة 22 طنًا، و5 حفارات فئة 50 طنًا.

شركة عملاقة من كوريا الجنوبية تفوز بصفقة إنشاءات في السعودية (2)

استخدام الحفارات في بناء نيوم

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، يعد هذا هو الطلب الثاني بعد شراء 35 وحدة من الحفارات والسيارات المحملة في مارس الماضي، وسيتم استخدام الحفارات في مواقع البناء للمشروع السعودي لبناء مدينة نيوم.

كما فازت دوسان بالصفقة لتوريد 50 حفارة فئة 22 طنا في مناقصة طلبها الائتلاف من شركتين سعوديتين للإنشاءات، متفوقة على منافستها، حيث سيتم استخدامها لأعمال الصيانة لمرافق الطاقة.

شركة عملاقة من كوريا الجنوبية تفوز بصفقة إنشاءات في السعودية (2)

حصة سوقية في الشرق الأوسط بنسبة 10%

وتتوقع دوسان انفراكور  من كوريا الجنوبية أن تشكل حصتها السوقية في الشرق الأوسط أكثر من 10% في هذا العام، من خلال إطلاق منتجاتها الجديدة وجهودها لتوفير كبار العملاء. 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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