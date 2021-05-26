منظمة السياحة العالمية تختار الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منظمة السياحة العالمية عن تأسيس مقر إقليمي لها في الرياض.

دعم السياحة:

وبحسب العربية، تعهدت السعودية بمئة مليون دولار لتأسيس صندوق لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي.

السياحة العالمية:

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته أمس الثلاثاء، تفويض وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما تم تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة وكل من وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مساهمة القطاع السياحي:

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 10% بحلول العام 2030، وتوفير العدد الأكبر من الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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