الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

مربعانية القيظ بعد أسبوع وبها أطول نهار في السنة وأقصر لياليه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد نحو أسبوع سينتهي موسم الكنة وتدخل علينا مربعانية القيظ، وتحديداً يوم الـ 22 من شهر شوال الجاري الذي يوافق الثالث من يونيو المقبل.

مربعانية القيظ:

وتابع الزعاق في فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مربعانية القيظ ترتفع فيها درجات الحرارة بالتدريج، وتصل لأعلى معدلاتها السنوية، كما تهب فيها رياح السموم.

40 يوماً:

ولفت إلى أن مربعانية القيظ مدتها 40 يوماً، وتشهد أطول نهار في السنة وكذلك أقصر لياليها.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية).

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