شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع: التحصين شرط لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الدفاع أنه يشترط على المتقدمين التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19» لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب، في المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت الوزارة في تنويه على موقع القبول الموحد،أن أخذك لقاح التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي.

وأضافت أن أخذ اللقاح سيكون شرطاً لدخول جميع مرافق وزارة الدفاع اعتباراً من الأحد 1442/11/3.