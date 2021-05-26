شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مجهولون يطمسون عملا جماليا للفنان التشكيلي خالد اللحيدان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أقدم مجهولون على طمس عملًا فنيًا جماليًا للفنان خالد اللحيدان؛ حيث قاموا برش طلاء على أجزاء مختلفة للعمل.

وأوضح الفنان خالد اللحيدان، خلال تقرير مع قناة "الإخبارية" إنه انتهى من العمل الفني قبيل شهر رمضان بعدما استغرق منه حوالي 3 ساعات تقريبًا؛ فيما تم تخريبه في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال "اللحيدان" أنه كان في رحلة برية مع أصدقائه حينما وجد الصخرة التي استخدمها في عمله الفني، لافتًا إلى أنه شعر بالحزن بعد سماعه بنبأ التخريب، مؤكدًا أنه سيقوم بإعادة رسم العمل مرة أخرى.