شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على مرتكبي عدد من الجرائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي.

وتضمن الفيديو : القبض على مواطن في حائل؛ قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ مسيئة، وتوثيق ذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

والقبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية بالرياض، يعتدون بالضرب على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية.

بالإضافة إلى القبض على مواطنين بالرياض؛ يتباهى أحدهما بتعاطي المخدرات وإطلاق النار داخل حي سكني، وتوثيق ذلك، ونشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما امتهن الآخر حيازة المخدرات وترويجها.

كذلك القبض على مواطن في جازان؛ يُطلق أعيرة نارية في الهواء معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وفي جازان تم القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية ارتكبا جريمة سرقة لعدد من الأغنام.

في حين تم القبض على مواطن؛ في الرياض قام بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات، والهروب من الموقع، ودهسه.