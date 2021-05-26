شكرا لمتابعة خبر عن عائلة «خاطفة الدمام» تعلن تبرأها منها ومقاضاتها للمسيئين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت عائلة «خاطفة الدمام» التي أصدرت «المحكمة العليا» مساء أمس، تأييدا لحكم «القتل تعزيرا» بحقها بعد إدانتها، أنها تتبرأ مما أقدمت عليه الجانية، مؤكدة على الضرر النفسي والمعنوي الذي وقع عليها وعلى أفرادها خلال الفترة الماضية.

واستشهدت العائلة بالآية الكريمة «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وأنهم التزموا الصمت طوال تلك الفترة عن أي تصريح احتراما للقانون، فيما ذكرت سابقًا أنه لم يكن لديهم علم بالقضية على الإطلاق، إلا بعد ما تم تداولها في وسائل الإعلام، وهناك قطيعة بين المدانة وأسرتها.

وتقدمت عائلة الخاطفة مؤخرا بدعوى قضائية ضد بعض المسيئين ومن قام بالتنمر والتشهير وتوجيه اتهامات دون وجه حق، ولا تزال القضايا تحت النظر حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على حقهم الشرعي من أي مسيء بحسب الوطن .

وكانت المحكمة العليا، أمس الاثنين؛ قد أيدت حكم القتل تعزيرًا والصادر بحق خاطفة الدمام، بعد إدانتها بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.