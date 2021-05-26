شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أيادي بحرينية وسعودية تشارك في تنظيم ”كلمني عربي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نظم عدد من طالبات بحرينيات وسعوديات لقسم الفنون والتصميم التابع لجامعة البحرين، حملة توعوية بعنوان ”كلمني عربي" ، وذلك يوم الاربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١م.

ودشنت الحملة بأشراف الأستاذ المساعد في قسم الفنون والتصميم الدكتورة سماء الهاشمي، والتي تستهدف فئة الأطفال قبل دخول المدرسة، من أجل تعزيز اللغة العربية قراءة وكتابةً، مع ما يشهده العالم من زيادة معدل الإحصائيات في السنوات الأخيرة، لانتشار ظاهرة التحدث باللغات الأجنبية والاهتمام بتعليمها عند أطفال العرب وإهمال تعلم اللغة العربية والتحدث كلغة أولى.

وأطلق المشاركون حملتهم بتعريفها على حسابهم الخاص للحملة على قناة الانستقرام، كما تم تنفيذ مسابقة على ذات الحساب الانستقرام وأعلن على أثرها عن الفائزة.

وشهدت الحملة توزيع استبيان على الاهالي لقياس مدى اهتمامهم باللغة العربية، ونشر عبارات توعوية عن اهمية اللغة العربية في الدين الإسلامي، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني الذي يساعد على تسهيل تعلم اللغة العربية بعدة أساليب حديثة، ومنها؛ القصص الكرتونية والتطبيقات والفيديوهات التعليمية.

من جانب آخر استضافت الحملة أستاذة اللغة العربية ليال عبد النبي من جمهورية لبنان في لقاء مباشر على قناة الانستقرام، أشادت في لقائها على مبادرة الطالبات، مؤكدةً على ضرورة تحمل مسؤولية الاهتمام بتعلم اللغة العربية، وأن العقل القادر على استيعاب اللغة العربية والتحدث بها، ويمكنه تعلم أي لغة.

وانتقدت نظرة البعض في المجتمع الذين يتحدثون ويشجعون على تعلم لغات أجنبية على حساب تعلم اللغة العربية، تجعلهم يهملون لغتهم، داعيةً إلى أتباع عدة خطوات تعليمية لتعلم اللغة العربية تساعده لتعلم أفضل وسيلة، ومنها؛ الاستماع للقصص الكرتونية، أو الاغاني العربية والتي تُعد اافضل وسيلة لتعلم اللغة العربية لجميع الفئات العمرية.

من جانبهم أشاد رواد حساب الانستقرام بالحملة عبر كتابة آرائهم وإبداء إعجابهم بالحملة والفائدة التي جنوها، تم استخدام التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانستقرام او الموقع الكتروني لتوعية أكبر شريحة من المجتمع.

وختمت الحملة من طالبات الفنون والتصميم بتقديم الشكر للرعاة الرسميين، والمشاركين والقائمين على تنظيم.