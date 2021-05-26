شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير عسير يقوم بجولة تفقدية بمحافظة رجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تفقد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الخدمات الصحية بمحافظة رجال ألمع خلال جولته التفقدية للمحافظة، حيث قام سموه بزيارة الأقسام مستشفى رجال ألمع العام، وزار عددا من المرضى، والتقى منسوبي القطاع الصحي بالمحافظة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة و عدد من قيادات القطاع الصحي، فيما اطلع الأمير تركي بن طلال على عرض مفصل عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من أهالي المحافظة ونسب الإنجاز في المشاريع التي يتم العمل عليها و مقاييس الأداء الوظيفي، ومؤشرات التحسين المستمر وتجويد الخدمات.

وتم استعراض مؤشر بلاغات 937 والنشاطات الوقائية والعلاجية والتطويرية والتأهيلية التي تقدمها قرابة 17 مركز رعاية أولية لخدمة أهالي المحافظة، وآلية تطوير خدماتها وتطوير بيئة العمل، بالإضافة إلى التوزيع الصحي لسكان المحافظة وإجمالي المراجعين ونسبة الإشغال السريري. وأكد سموه في حديثه مع رؤساء المراكز الصحية على أهمية تقديم الخدمات و العمل بإتقان في تنفيذها مشيرا إلى أن كل مجتهد في عمله سيجد له المكانة و التقدير.

ودشن أمير منطقة عسير خلال الجولة عددا من المشروعات التعليمية في محافظة رجال ألمع بتكلفة إجمالية تجاوزت (30 مليون ريال) شملت 5 مباني مدرسية (مدارس بنات - رياض أطفال - طفولة مبكرة) بالإضافة إلى 6 صالات رياضية في قطاعي رجال ألمع والحريضة.

وشهد الأمير تركي بن طلال توقيع مذكرة تعاون ثقافي بين شركة السودة للتطوير ودارة الملك عبدالعزيز، بهدف حفظ الموروث الإنساني الثقافي، عن طريق توثيق الحياة الاجتماعية بالقصص الروائية التي تعكس جمال حياة المجتمعات قديها.

وقد وقع المذكرة كلا من الرئيس التنفيذي للشركة م. حسام الدين المدني، ومعالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، بحضور شيوخ قبائل السودة ورجال ألمع، وعدد من المؤرخين والروائيين من المجتمع المحلي.