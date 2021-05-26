«إدارة الدين» يقفل طرح شهر مايو 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليارات ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلاديًّا، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام (2033) ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة في مــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.