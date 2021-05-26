تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة ورياح نشطة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير«خميس مشيط، تنومة، أبها، أحد رفيدة، النماص، رجال ألمع» والباحة «فرعة غامد الزناد، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي» ومكة المكرمة «الطائف، ميسان» وجازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» والمدينة المنورة «العيص، وادي الفرع» هبوب رياح نشطة وتشكل سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي الرياض «الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، رماح» والشرقية «الأحساء، الجبيل، الدمام».