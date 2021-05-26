طقس الأربعاء.. أمطار رعدية وسماء غائمة جزئيًا على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية بوجه عام على باب المندب بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.