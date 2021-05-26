اخبار السعوديه

رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون عاهل السعودية

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في وقت سابق، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" "انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا