رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون عاهل السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تعزية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأعلن الديوان الملكي السعودي في وقت سابق، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" "انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود".