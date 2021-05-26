سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، خلال التعاملات المبكرة للبنوك، وشركات الصرافة.

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وأضاف الصندوق أن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء،15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.



وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، على تعاملات بنوك، التجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، عودة، والبركة، والأهلي المتحد، بلوم مصر، المصرف المتحد، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وأضاف صندوق النقد في بيان "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."

وتدرس مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، إنشاء محور تجاري مباشر مع البحرين لتوفير احتياجات أسواق البحرين والخليج، وفق بيان مصري.



وتستهدف مصر توفير السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي، وذلك لمواجهة تحديات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

اليورو والإسترليني



وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.07 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، 51.91 جنيه للشراء، و 52.31 جنيه للبيع.