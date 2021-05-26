توقعات بانخفاض درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية لمدة ثلاثة أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تخف حدة الحرارة قليلًا على معظم مناطق المملكة، حيث تكون أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة لمدة ثلاثة أيام، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية من الأسبوع المقبل.

توقعات الطقس:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: “متوقع -إن شاء الله- من الأربعاء 14 شوال 1442هـ أن تخف حدة الحر قليلاً على معظم مناطق المملكة لتصبح حرارة الأجواء مقبولة إلى حد ما، وتكون الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة لمدة ثلاثة أيام ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية من الأسبوع المقبل إن شاء الله.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية).

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