أمانة جدة: إنشاء ورش سيارات داخل الأحياء ليس مخالفًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- الرياض

أفادت أمانة جدة ممثلة في المتحدث الرسمي باسم المحافظة محمد البقيعي، بإمكانية إنشاء ورش سيارات داخل الأحياء السكنية وفقًا الأنظمة واللائحة الجديدة.

أمانة جدة: مخططات صناعية جديدة بالمحافظة

وقال محمد البقيعي في مداخلة هاتفية عبر فضائية الإخبارية: “إن أمانة المحافظة سمحت بإنشاء ورش السيارات داخل الأحياء السكنية بجدة، معقبًا: “ليست هناك مخالفة قانونية في هذا الأمر”.

وأضاف المتحدث الرسمي، قائلًا: “توجد أيضا مخططات صناعية موزعة على شمال وجنوب وشرق المدينة ويمكن من خلال هذه المواقع إنشاء الورش الخاصة بالسيارات”.

الورش المخالفة:

وفيما يخص الورشة المخالفة قال محمد البقيعي: “نعمل على ملاحقة هذه الورش المخالفة، موضحًا أنه تم إغلاق 25 ورشة مخالفة خلال الفترة القليلة الماضية والأعمال مستمرة لملاحقة هذه الورش المخالفة”.

وسابقًا أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

جولات أمانة جدة الرقابية:

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4141 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 214 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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