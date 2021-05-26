خالد بن سلمان يبحث الجهود الداعمة للمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية مع تيم ليندركينغ

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية وجهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.