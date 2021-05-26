شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مقيمين سرقوا محال تجارية في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر.

وأوضح أنهم ارتكبوا جريمتي سرقة من محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت (24) ألف ريال، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.