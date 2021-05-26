شكرا لمتابعة خبر عن مختص يحذر من عروض بلايستيشن 5: "ترى بيسرقونك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، من عروض بيع بلايستيشن 5، بأسعار مغرية.

وقال البقمي: "بما إنه صيف ولازال توفر البلاستيشن 5 قليل؛ إحذروا المحتالين المتواجدين في شبكات التواصل ويروجون لبيعه بأسعار مغرية، ويحطون صور لتعليقات وهمية على أساس ناس شروا منهم ومبسوطين".

وأضاف: "بتشتري جهاز خذه من محل موثوق، وإبتعد عن الحسابات الوهمية مهما كانت عروضهم ولا ترى بيسرقونك".