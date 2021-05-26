اخبار السعوديه

مختص يحذر من عروض بلايستيشن 5: "ترى بيسرقونك"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن مختص يحذر من عروض بلايستيشن 5: "ترى بيسرقونك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، من عروض بيع بلايستيشن 5، بأسعار مغرية.

وقال البقمي: "بما إنه صيف ولازال توفر البلاستيشن 5 قليل؛ إحذروا المحتالين المتواجدين في شبكات التواصل ويروجون لبيعه بأسعار مغرية، ويحطون صور لتعليقات وهمية على أساس ناس شروا منهم ومبسوطين".

وأضاف: "بتشتري جهاز خذه من محل موثوق، وإبتعد عن الحسابات الوهمية مهما كانت عروضهم ولا ترى بيسرقونك".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا