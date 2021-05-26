شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة أرملة حصلت على 5 ملايين ريال بمساعدة جمعية خيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى رئيس مجلس إدارة جمعية "ساعي" الخيرية تفاصيل قضية أرملة، ساعدتها الجمعية في الحصول على ميراثها المقدر بـ 5 ملايين ريال.

وقال الدكتور ناصر المزيني، خلال برنامج "ياهلا"، إن هذه المرأة كانت متزوجة من رجل يسكن في الرياض، وتوفى تاركا لها ميراثا بملايين الريالات.

وأوضح أن المرأة حرمت من ميراثها هي وأطفالها، ولم تجد من يرفع عنها دعوى قضائية لاستعادة حقها.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الحالة للجمعية، والتي بدأت بالترافع في القضية، وصدر حكم نهائي واجب التنفيذ لصالح المرأة.