أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تعلن ترتيبات العودة الحضورية في المدارس والجامعات.. و«الصحة» موعد تطعيم الأعمار من 12 عامًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأوليَّة للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443 هـ، فيما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وإلى التفاصيل:

وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بحضور أميري مكة والمدينة

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة الحج العليا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة.

محمد الزهراني.. وزير الداخلية يستقبل رجل الأمن المدافع عن «منبر الحرم»

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رجل أمن الحرم محمد الزهراني، والذي ظهر في مقطع فيديو شهير، وهو يتصدى لشخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة الماضية، يُذكر أنه خلال إلقاء خطيب المسجد الحرام الدكتور بندر باليلة، خطبة صلاة الجمعة، تهجم شخص محرِم محاولًا الصعود إلى المنبر ويحمل في يده عصا؛ ولكن يقظة رجل أمن الحرم الزهراني كانت بالمرصاد وقام بإمساكه وأحكم القبض عليه، وسط إشادة واسعة بقوة رجل الأمن وشجاعته.

وزارة التعليم تعلن ترتيبات العودة الحضورية في المدارس والجامعات

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأوليَّة للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443 هـ، مشددة على أهمية التحصين بأخذ لقاحات كورونا وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة؛ لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات والمؤسسة العام للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل والاطمئنان على صحة الجميع وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول.

العودة الحضورية للمدارس والجامعات.. وزارة التعليم تتمسك بتحصين المستجدين

جددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أهمية التحصين بأخذ لقاحات كورونا وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة؛ لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكليات والمؤسسة العام للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل والاطمئنان على صحة الجميع وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول، وقالت الوزارة، ضمن إعلانها الترتيبات الأوليَّة للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443 هـ، إن عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني تكون حضوريًّا إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدءًا من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل.

بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء بالسعودية: انتبهوا لـ11 مخالفة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما يتعلق بإقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء وإصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي، فضلًا عن اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، رصد جودة الهواء ومؤشراته وتقويمه، وإعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره.

وزارة الصحة توضح لـ«عاجل» موعد تطعيم الأعمار من 12 عامًا

حدد وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، لـ«عاجل»، موعد حصول الأطفال من 12 عامًا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقال عسيري لـ«عاجل»: «عندما نصل إلى ٧٠% تطعيما لمن هم فوق ١٨ عامًا فسنبدأ مثل غيرنا في تطعيم ١٢ سنة وفوق»، وتابع: «13 مليون شخص حصلوا حتى الآن على اللقاح وعدد المسجلين في ازدياد.. لن نخرج من الجائحة بدون التطعيمات».

7 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورونا، بـ 207 حالة شفاء، من إجمالي 812 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 109 حالات في جدة، و60 في مكة المكرمة، و45 في ينبع، و33 في الهفوف، و28 في الليث، و26 في المبرز، و25 في أبها، و24 في كل من: وادي الدواسر والجبيل وبللسمر، و13 في مليجة، و12 في كل من النعيرية والخرج، و10 في كل من: المدينة المنورة وضرما والقنفذة.

«الشؤون الإسلامية» تعيد فتح 18 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، إعادة فتح 18 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر «تويتر»: «أعادت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم افتتاح 18 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 108 أيام 1344 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

جسر الملك فهد.. منع أصحاب التطعيمات غير المعتمدة محليًا من الدخول

وتواصلت الحركة على الجسر بانسيابية تامة، وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، والشروط المعلنة بحيث يسمح فقط للمواطن بالمغادرة إلى البحرين في حالة حصوله على جرعتي لقاح كورونا، وتضمنت تحديثات وزارة الداخلية السعودية، حصول المسافر إلى البحرين على جرعتي لقاح كورونا، ومنع سفر من هم أقل من 18 عامًا.

«الحصيني»: «أجواءً مقبولة» لمدة 3 أيام بدءًا من غد الأربعاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، «انخفاضًا قليلًا» في درجات الحرارة على معظم المناطق بدءًا من غد الأربعاء، وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، متوقع من غدٍ الأربعاء، أن تخف حدة الحر قليلًا على معظم مناطق المملكة؛ لتصبح حرارة الأجواء مقبولة إلى حدٍ ما، واستكمل: إنَّ درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها الطبيعية- في مثل هذا الوقت من السنة- لمدة ثلاثةِ أيَّام ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءًا من الأسبوع المقبل.

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