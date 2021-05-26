40 فرقة تنفذ البرنامج الرقابي الموسمي لأمانة الطائف

تنفذ 40 فرقة رقابية البرنامج الرقابي الموسمي لأمانة الطائف وتغطي 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية جميع النشاطات بأنحاء المحافظة في مواكبة لنمو الإقبال السياحي على الطائف والمراكز السياحية التابعة لها.

وتعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على تعزيز جولاتها الميدانية على مدار الساعة، وجرى تنفيذ 3800 جولة رقابية خلال الثلث الأول من شهر شوال الجاري.

وغطت الحملات التفتيشية الأنشطة التجارية والغذائية، شملت المطاعم والمطابخ والمغاسل والمخابز والبوفيهات والكافيهات وكافة المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، كما طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، فضلًا عن الإغلاق الفوري للأنشطة التي تهاونت في تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الجولات الرقابية التي يتم تنفيذها على مدار اليوم هدفها رفع كفاءة وجودة المعروضات وسلامة الأغذية، كما تتابع الفروع البلدية إلزام هذه الأنشطة بالتقيد بالاشتراطات الصحية، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي والتزامها بوسائل السلامة وتوفير أجهزة قياس دجة الحرارة والتباعد الجسدي والمعقمات ولبس القفازات والكمامات داخل بيئة التحضير، تعزيزاً للسلامة العامة وسلامة الغذاء.

وبينت الأمانة أن برامج النظافة والإصحاح البيئة مستمرة بوتيرة أعلى لمواكبة نمو الارتياد للمواقع السياحية، وخصصت فرقاً لمتابعة ورصد الملاحظات والمعالجة الفورية لها، وأزلت فرق النظافة أكثر من 330 طنًّا من المبعثرات من المواقع السياحية خلال الفترة ذاتها.