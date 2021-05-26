ضبط 87 كيلوجراما من الحشيش المخدر مع مواطن ومقيمة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بسمر، تمكنت من ضبط (87) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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