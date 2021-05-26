شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الرويلي يقلد رئيس الأركان اليوناني وسام الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق الأول كونستانتينوس، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة، أمس، رئيس هيئة الأركان اليوناني والوفد المرافق له، حيث استعرضا آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.

ومن جهة أخرى، انطلقت من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، أمس، مناورات تمرين «عين الصقر 2». وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية «F-15C» وطائرات القوات الجوية اليونانية «F-16»، حيث تمحورت سيناريوهات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي. وعد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن ناصر القحطاني تمرين «عين الصقر 2» من التمارين الجوية الثنائية الواعدة للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية الصديقة. وحققت النسخة الأولى التي أقيمت في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية نجاحا على جميع الأصعدة الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، الذي من شأنه دعم استقرار الأمن الوطني للبلدين ويدعم أواصر التعاون العسكري المشترك للقوات المسلحة وذلك بتوحيد المفاهيم العملياتية والتكتيكية وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن التمرين سبقه عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها.