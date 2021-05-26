شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث المستجدات مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض، مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكينزي والوفد المرافق له، الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مع التأكيد على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم. حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف. كما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.