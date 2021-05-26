شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مسمى ميدان البلدية إلى «الدرعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق أعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة المذنب بالإجماع على طلب الرئيس عبدالله الفايز باقتراح تغيير مسمى ميدان البلدية والمعروف بمجسم باب الكرم على مدخل المحافظة من الجهة الشمالية إلى ميدان الدرعية، لعراقة ذلك المكان التاريخي بأصالته والأدوار التي لعبها.

وأيد المجلس اقتراح تنشيط سوق الخضار واللحوم الواقع على طريق الملك عبدالعزيز العام بعمل ورشة عمل يشترك بها عدد من الجهات الحكومية والمجالس ولجنة الأهالي لأهمية هذا المعلم على مستوى المنطقة، ويحتوي على 160 محلا تقريبا. كما وافق على استكمال وتهيئة طريق الملك سعود التجاري مرورا بالقرية التراثية حتى دوار السكرية الحمرا شمالا، استكمالا لأعمال إدارة الشؤون الفنية بالبلدية خلال الأعوام الماضية، ومنها تحويل مسار شارع الملك سعود لمسار واحد قبل أحد عشر عاما من أجل فك الازدحام المروري والاختناقات.