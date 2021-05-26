شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «ولادة الدمام» مركزا تدريبيا للقابلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والأطفال بالدمام «أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي»، كمركز معتمد لدبلوم تمريض القبالة اعتباراً من 1/ 10/ 2022م، ولمدة 18 شهرا. وهو الأول من نوعه على مستوى المستشفيات التابعة للتجمع.

ويلتحق بالبرنامج 12 متدربا ومتدربة خلال 18 شهرا تدريبيا على مستويين تدريبيين بواقع 6 متدربين في كل مستوى، وذلك بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءة العاملين في تخصص القبالة، إضافة إلى استقطاب الكوادر السعودية من مختلف مناطق المملكة من أخصائيات التمريض لتأهيلهن للعمل في أقسام النساء والتوليد كقابلات مؤهلات بدرجة «أخصائي أول قبالة».