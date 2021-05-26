شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا وفيات بين المحصنين ضد كورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الصحة، من تأثير فيروس كورونا المستجد ، على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة. لافتة إلى أن نسبة الوفيات بين المحصنين في المملكة 0 %.

خفض الخطورة

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر»: «تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يعد التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة بإذن الله».

6 فئات

ونشر الحساب الرسمي للصحة «أنفوجراف» يوضح الفئات الأعلى خطورة للوفاة بفيروس كورونا، وجاءت الفئات كالآتي: الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر يشكلون نسبة 78 % من الوفيات. مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ6 أضعاف مقارنة بالأصحاء. مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء. مرضى السمنة وقصور الكلى معرضون للوفاة أكثر بـ5 أضعاف مقارنة بالأصحاء. المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة معرضون للوفاة أكثر بـ66 ضعفًا مقارنة بالأصحاء.

حالات جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل «1389» حالة مؤكدة، وتعافي 912 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9593 حالة منها 1348 حالة حرجة. وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 443460 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 426589 حالة.

استشارات واستفسارات

وأشارت إلى تسجيل 14 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7278 حالة «يرحمهم الله جميعاً»، كما تم إجراء 89182 فحصا مخبريا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.