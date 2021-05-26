شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات بين «البيئة» وفريق الأحساء بمجلس شباب الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء م. إبراهيم الخليل، دعم المكتب واستعداده لعقد شراكات مثمرة مع شباب فريق محافظة الأحساء بمجلس شباب المنطقة الشرقية لإنجاح أهم المبادرات التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، النابعة من رؤية المملكة 2030، كالتشجير والبيئة، بما يخدم أهداف مجلس شباب المنطقة الشرقية الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال استقبال م. الخليل، قائد وأعضاء فريق الأحساء بمكتبه، أمس، وبدأ اللقاء باستعراض هيكلة فريق الأحساء، واستعراض أهدافه الاستراتيجية، ودوره في خدمة المجتمع من خلال المبادرات والشراكات المجتمعية مع الجهات الداعمة، ومساعيهم لخدمة شباب وشابات المنطقة بشكل شمولي، والمشاركة في المبادرات والبرامج البيئية والاستفادة من الطاقات الشبابية في تطويرها وتنفيذها.

وأشار قائد فريق الأحساء خلال اللقاء إلى أن الفريق يسعى لتنفيذ رؤى وتطلعات المجلس، الذي يرأسه فخريًا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والتي تأتي من منطلق حرص القيادة - حفظها الله - على دعم كل ما يخدم شباب وشابات المملكة.

وفي ختام اللقاء شكر فريق شباب الأحساء صاحب السمو الملكي رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية على الثقة المحمولة لشباب المنطقة، كما شكر مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء على استقباله ودعمه لجهود فريق الأحساء والتي سيعمل بها الفريق وفق القيم والأهداف الاستراتيجية لمجلس شباب المنطقة الشرقية.