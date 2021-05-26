محمد الفلاح - السعودية: ندعم كافة الجهود الأممية لوقف إطلاق النار باليمن

الأربعاء 26 مايو 2021

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، حرص بلاده على دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.



جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، وجرى بيننا حوار بنّاء بحثنا خلاله مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية ومساعي الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية".

كما نشر تغريدة أخرى جاء فيها: "سعدت بلقاء مارتن جريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بحثنا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وأكدت له حرص المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة في اليمن".

ومؤخرا، أعلنت السعودية عن مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.

لكن فور إطلاق المبادرة لم يتأخر الحوثي في رفضها، حيث زعم المتحدث باسم المليشيا، محمد عبد السلام، أن هذه الخطة "لا تتضمن جديدا".