شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع ونظيره التشيكي يستعرضان المجالات العسكرية والدفاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض، معالي نائب وزير الدفاع للتعاون الصناعي الدفاعي في جمهورية التشيك توماس كوبيتني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين؛ خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وسُبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب التشيكي سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا، وعدد من الوفد المرافق.