شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليمن يشيد بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال لقاءه غريفيث، حرص المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار، والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة في اليمن، فيما نوّه المبعوث الأممي الخاص باليمن بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في إطار سعيها لإنهاء الأزمة من خلال مبادرتها الشاملة التي تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.