شكرا لقرائتكم خبر عن 233 متطعما بالجرعة الثانية في «مركزي القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى القطيف المركزي 233 مستفيدا لأخذ لقاح الجرعة الثانية من اللقاح المكافح لمرض فيروس كورونا ، وذلك بعد تدشين المستشفى عيادات جديدة لأخذ لقاح الجرعة الثانية، فيما تستقبل عيادات المرحلة الأولى من تجاوز عمره 60 عاما لإعطائه الجرعة الثانية، وبشرط وجود موعد عن طريق «صحتي» أو «توكلنا».

وأكدت استشارية الأنف والأذن والحنجرة ومديرة مركز اللقاح بمستشفى القطيف د. لمياء بوحليقة أن عدد العيادات التي تم تدشينها الآن 4 عيادات، وستزداد الأسبوع المقبل لتصل إلى 14 عيادة، وذلك بحسب الإقبال والمواعيد المتواجدة للمستفيدين.

وأضافت: أن الطاقة الاستيعابية في الوقت الراهن بين 200 و250 مستفيدا، موضحة أن المركز استقبل في اليوم الأول 233 مستفيدا، وهم ممن يبلغون فوق سن 60 عاما، والذي يعتبر شرطا، ولديهم موعد في صحتي أو توكلنا، علما أن اللقاح المتوفر هو إسترازينيكا.

وبينت أن العيادات توجد في المركز الترفيهي بالمستشفى، وتستقبل المستفيدين والمراجعين من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، على مدار 5 أيام من الأحد وحتى الخميس، وتضم 10 كوادر صحية، و10 من المتطوعين المعدين لاستقبال كبار السن بجميع فئاتهم. لافتة إلى أن العيادات ستستقبل مرضى السرطان، وأصحاب المناعة الضعيفة، وأصحاب الفشل الكلوي، وأصحاب السمنة المفرطة، بدون موعد، ولكن بما يثبت الحالة المرضية بتقرير مصاحب للمستفيد.