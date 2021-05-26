مركز إدارة الدين يقفل طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 3.530 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، يوم أمس الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال.

شريحتان:

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسم الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليارات ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام (2033) ميلادي.

خطة الاقتراض السنوية:

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

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