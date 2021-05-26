«الحصيني»: «أجواءً مقبولة» لمدة 3 أيام بدءًا من غد الأربعاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، «انخفاضًا قليلًا» في درجات الحرارة على معظم المناطق بدءًا من غد الأربعاء.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، متوقع من غدٍ الأربعاء، أن تخف حدة الحر قليلًا على معظم مناطق المملكة؛ لتصبح حرارة الأجواء مقبولة إلى حدٍ ما.

واستكمل: إنَّ درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها الطبيعية- في مثل هذا الوقت من السنة- لمدة ثلاثةِ أيَّام ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءًا من الأسبوع المقبل.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطولَ أمطارٍ رعديةٍ على مرتفعات نجران، وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقَّع التقرير سماء غائمة جزئيَّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، مع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ذات المنطقة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض.

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