الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التأمين على عقود العمالة المنزلية.

التأمين على عقود العمالة المنزلية:

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على موقع تويتر، سيتم إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًّا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

واستعرض إنفوجرافيك منافع التأمين على عقود العمالة المنزلية سواء لصاحب العمل أو العامل المنزلي.



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