إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقود العمالة المنزلية لمدة سنتين

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كما أقر المجلس شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف الموقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
تقوية العلاقات
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول سبل تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الوقوف مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم.
ثم استعرض المجلس، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجددا التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
استقرار السودان
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس، أعرب عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها ورفاه شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحبا في هذا السياق بالنتائج المثمرة الصادرة عن (مؤتمر باريس) الذي ابتدرت فيه المملكة بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه.
وجدد المجلس، ما أكدته المملكة خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.
جرعات كورونا
وبين أن المجلس، تابع مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة لعودة نزول منحنى الحالات الوبائية في المملكة لمستويات أدنى، مع وصول عدد الجرعات المعطاة إلى 13 مليونا في مراكز توزيع اللقاحات بمختلف المناطق، مؤكدا ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتقيد بها.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، واتخذ ما يلزم حيالها.
موافقات:
1 مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمجمع الفقهي في جمهورية العراق في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن المشروع، والتوقيع عليه.
2 تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة وكل من: وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
3 تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الالكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
4 مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
5 تعديل اسم (مركز الفعاليات) ـ المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ ليكون (المركز الوطني للفعاليات).
6 تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة ـ الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ ـ وذلك بإضافة النص الآتي: «ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة» إلى عجزها.
7 تعيين الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتورعمر بن دعيج بن عميره، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
8 إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
9 شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف الموقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
10 تنظيم وزارة الاستثمار.
11 الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على أن يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صندوقا وقفيا، وأن يرفع المركز مشروع تنظيم الصندوق إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه.
ترقيات وتعيينات:
- علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.
- عامر المطيري إلى وظيفة (مستشار بيئي) بالمرتبة الـ15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أحمد السليم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- سعد آل محيمد على وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- عمار العمار إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.
- إبراهيم اللحيدان إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير للشؤون السرية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني.
- محمد الحربي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني.
- خالد الحقيل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني.
- ناصر أبوحيمد إلى وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة الـ14وزارة الحرس الوطني.
- غانم القحطاني إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الـ14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- عبدالله الزايدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 بأمانة العاصمة المقدسة.
- أنس الشلفان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- محمد الصفيان إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الـ14 بأمانة المنطقة الشرقية.
- سعيد الحريسن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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