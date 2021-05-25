الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي لا تزال ترفض مبادرات السلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وسائل الإعلام اليمنية أن ميليشيا الحوثي لا تزال ترفض مبادرات السلام في اليمن.

وكان سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، قد التقى المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي في اليمن تيم ليندركينغ.

وقف إطلاق النار:

وقال السفير آل جابر في تغريدة له عبر تويتر، مساء يوم أمس الثلاثاء: إنه تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، وأن ميليشيا الحوثي لم تستجب لذلك ويواصلون القتال في تعمد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليوني نسمة من شمال اليمن.

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