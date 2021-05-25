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إدارة التحريات المالية في أمن الدولة تواجه غسل الأموال للحفاظ على اقتصاد الوطن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

إدارة التحريات المالية في أمن الدولة تواجه غسل الأموال للحفاظ على اقتصاد الوطن

حذرت من هذه الجريمة والحرص عند تنفيذ أي عمليات مالية
إدارة التحريات المالية في أمن الدولة تواجه غسل الأموال للحفاظ على اقتصاد الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت رئاسة أمن الدولة أن الإدارة العامة للتحريات المالية تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.

غسل الأموال: 

ونشرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو استعرضت خلاله مهام إدارة التحريات المالية للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده، ومنها جرائم غسل الأموال ومحاولة الإبقاء المشروعية عليها بطرق مختلفة، محذرة من هذه الجريمة والحرص عند تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع جهات غير موثوقة.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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