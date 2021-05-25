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شكرا لقرائتكم عضو بـ الشورى: 80% من مساجد السعودية غير مشمولة بعقد الصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26
عضو بـ الشورى: 80% من مساجد السعودية غير مشمولة بعقد الصيانة
تعاني ضعف الصيانة والنظافة إلا بجهود المُحسنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو مجلس الشورى حسن الحازمي أن وزارة الشؤون الإسلامية اعترفت بأن 80% من المساجد، غير مشمولة بعقد الصيانة، وتعاني ضعف الصيانة والنظافة إلا بجهود المُحسنين.
المدن الحدودية:
وأضاف الحازمي، خلال لقاء ببرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المدن الكبيرة مثل الرياض، لا تتضح بها هذه المشكلة، غير أن المدن الحدودية والقرى تظهر بها هذه المشكلة.
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