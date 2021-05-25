ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة في نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة نجران ضبط ثلاثة مواطنين مخالفين لنظام البيئة.

صيد مخالف:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبد الله العشوي بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن ضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، يمارسون الصيد المخالف بالبندقية الهوائية في أحد أودية المنطقة، وضبط بحوزتهم طيور برية، وسلاح ناري، وطلقات ذخيرة حية، وشبك صيد، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة.

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