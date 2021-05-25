الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

توقعات بأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

أمطار:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تشمل الحالة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتصل أعلى درجة حرارة إلى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

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