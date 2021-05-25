الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

خالد النمر يسرد موقفًا مؤثرًا له في العيادة

متابعات الخليج 365 - الرياض

سرد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، موقفًا مؤثرًا حدث معه اليوم الثلاثاء في العيادة.

موقف مؤثر:

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ثاني مريض في العيادة كان أستاذي في كلية الطب حفظه الله ورعاه، وثالث مريض هو تلميذي في كلية الطب وفقه الله.

وتابع: الشاهد، رب اغفر لمن عَلّمني ووفّق من علّمتُه وتجاوز عني يوم يبعثون.

الجلطات:

وكان النمر قد قال: إن ارتفاع الكوليسترول في الدم من أهم أسباب الجلطات يليه التدخين ثم الظروف النفسية والاجتماعية.

وأضاف: “الخسارة في الأسهم، والخسارة العاطفية بطلاق أو فقدان أحد عزيز وفقدان الوظيفة أو خلاف في محكمة أو خسارة قضية، تسبب الجلطات للإنسان الحساس”.

وأشار خالد النمر، إلى أن 10% من الوفيات المفاجئة تكون بسبب جلطة القلب، لافتًا إلى أنه يمكن تفادي جلطة القلب بالتحكم في الكوليسترول الضار والتأكد من أنه تحت 130 إذا كان الشخص ليس لديه أمراض أو تحت 100 لو كان لديه أمراض، وعدم التدخين وممارسة الرياضة، واستقرار مستويات السكر والضغط.

شارك الخبر