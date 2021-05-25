وزير الخارجية يلتقي نظيرته التنزانية ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبريتا مولامولا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية اليوم إلى مدينة دار السلام.

جلسة مباحثات:

وعقد الجانبان خلال اللقاء جلسة مباحثات رسمية في مركز جوليوس نيريري العالمي للمؤتمرات، شارك فيها معالي وزير المالية والتخطيط التنزاني الدكتور مويغولو لاميك نشيمبا، ومعالي وزير المالية والتخطيط الزنجباري السيد جمال قاسم علي، ومعالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية السيد ماشيمبا ماشوري نداكي، ومعالي وزير الصناعة والتجارة التنزاني البرفيسور كيتيلا مكومبو، ومعالي وزيرة الأشغال والاتصالات والنقل في زنجبار رحمة قاسم علي، ومعالي نائب وزير المالية والتخطيط في زنجبار حمد يوسف مسوني، ومعالي وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء التنزاني لشؤون الاستثمار السيد جيفري موامبي.

شراكة:

وفي بداية الجلسة استعرض الجانبان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، فيما ثمن الجانب التنزاني دور المملكة الريادي في دفع عجلة التنمية والازدهار في جمهورية تنزانيا، وزيادة الاستثمارات السعودية فيها.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالعزيز بن حمد العاصم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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