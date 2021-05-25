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شكرا لقرائتكم آل جابر للمبعوث الأمريكي: ميليشيا الحوثي تتعمد زيادة المعاناة الإنسانية لليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25
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آل جابر للمبعوث الأمريكي: ميليشيا الحوثي تتعمد زيادة المعاناة الإنسانية لليمنيين
خاصة في مأرب التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي في اليمن تيم ليندركينغ.
وقف إطلاق النار:
وقال السفير آل جابر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، وأن ميليشيا الحوثي لم تستجب لذلك ويواصلون القتال في تعمد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليوني نسمة من شمال اليمن.
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