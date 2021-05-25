آل جابر للمبعوث الأمريكي: ميليشيا الحوثي تتعمد زيادة المعاناة الإنسانية لليمنيين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي في اليمن تيم ليندركينغ.

وقف إطلاق النار:

وقال السفير آل جابر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في اليمن، وأن ميليشيا الحوثي لم تستجب لذلك ويواصلون القتال في تعمد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليوني نسمة من شمال اليمن.

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