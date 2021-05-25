شكرا لمتابعة خبر عن الفالح : تنظيم وزارة الاستثمار سيساهم في تنمية الاستثمارات في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم وزير الاستثمار، خالد الفالح، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار.

وأكد أن التنظيم سيُمكِّن الوزارة من تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المملكة، ودعم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المجلس أصدر اليوم عددًا من القرارات، منها شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.

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