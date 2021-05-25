شكرا لمتابعة خبر عن وزير سوري يزور المملكة لأول مرة منذ 10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زار وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، اليوم الثلاثاء، المملكة لأول مرة منذ 10 سنوات، والتي ستستمر لثلاثة أيام لحضور فعاليات سياحية.

وجاءت زيارة الوزير "مارتيني" للرياض تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وسيشارك الوفد السياحي السوري بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إضافة إلى مؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض.