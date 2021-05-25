شكرا لمتابعة خبر عن خطاب قديم من "إدارات البحوث العلمية" بشأن استخدام مكبرات الصوت في مساجد الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر خطاب قديم نص التوجيه الذي أصدره الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الشيخ الراحل عبدالعزيز بن باز، بشأن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وقت أداء الصلاة.

ولفت الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وقت أداء الصلاة يؤدي إلى حدوث تشويش كثير على جماعة المساجد بسبب تقاربها في الأغلب.

ونص التوجيه الذي تم كتبته قبل أكثر من 30 عاما على قفل السماعات الخارجية وقت أداء الصلاة والاقتصار على السماعات الداخلية، ما عدا الأذان والإقامة والخطب والمواعظ في يوم الجمعة والعيدين.