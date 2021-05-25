شكرا لمتابعة خبر عن الأحمري: عودة طلاب الجامعات الحكومية والأهلية ستكون كاملة في العام الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح متحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن عودة طلاب جميع الجامعات الحكومية والأهلية ستكون كاملة مع بداية العام الدراسي المقبل 1443.

وأشار طارق الأحمري، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، إلى أن عودة الطلبة والطالبات للمدارس الحكومية والأهلية ستكون وفق النماذج التشغيلية المعتمدة والفئات العمرية المستهدفة.

وتابع أن لجان وزارة التعليم تعمل على دراسة الأوضاع منذ وقت مبكر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لوضع الترتيبات المعتمدة لعودة الطلاب حضوريًا في العام الدراسي الجديد.